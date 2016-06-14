Амарилло, США, 15 июня, 2016, 02:20 — ИА Регнум. В США полицейские города Амарилло (штат Техас) застрелили 54-летнего мужчину, захватившего заложников в магазине сети Walmart, сообщает в своем Twitter Управление полиции города.

worldnow.com Мигалка

По данным правоохранительных органов, мужчина по имени Мохаммад Могхаддам работал в магазине Walmart. На захват двух заложников он решился после конфликта с менеджером.

Могхаддам был застрелен спецназовцами, которые проникли в Walmart. Выяснилось, что одним из заложников был тот самый менеджер, у которого не сложились отношения с 54-летним работником.

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета торговой сети Wallmart.