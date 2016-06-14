Москва, 15 июня, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 ore заявил, что в будущем на внешних энергетических рынках резко ужесточится конкуренция, и России за доли на новых и традиционных энергорынках предстоит борьба.

rosneft.ru «Роснефть»

По его словам, борьба развернется между продавцами энергоресурсов за сохранение доли на ключевых традиционных и наращивание доли на новых энергетических рынках.

Сечин отметил, что в мире продолжается рост спроса на нефть, который вскоре покроет «незначительный избыток производства нефти». «Значит, приближается период устойчивого роста цен для обеспечения требуемой доходности инвестиций в новые проекты добычи», — считает глава «Роснефти».

Он также отметил, что с точки зрения затрат, добыча нефти в РФ — одна из самых эффективных в мире. Кроме того, проекты добычи в России носят долгосрочный характер из-за «качественной ресурсной базы». Таким образом, критического эффекта от краткосрочного снижения цен на нефть, Россия не испытывает, заключил Сечин.