Москва, 15 июня, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Для реализации натуральных продуктов населению России нужно поднять доходы. Об этом 15 июня заявил член комитета Мособлдумы по экономической политике Павел Грудинин.

Тележки супермаркета

«Именно мы на 25% ввезли больше пальмового масла, ведь нет спроса на натуральную продукцию. Но Роспотребнадзор говорит: «Главное, чтобы было безопасно». Так безопасно и картон жевать! Но для натуральных продуктов нужно поднять доходы людей. Нельзя человека заставить купить творог за 250−300 рублей», — сказал Грудинин в эфире «Первого канала».

По его словам, если спрос большой, а предложение маленькое, цена будет расти: «В 2015 году мы произвели огромное количество картофеля, и цена упала в пять раз. Государство же увеличивает налоги — «платон», акцизы, кадастровая стоимость. Если стоимость увеличивается больше, чем продажная цена, разоряется большинство производителей».

Грудинин отметил, что до сих пор Россия «не может достигнуть производства зерна уровня СССР», а за 2015 год «среднестатистический россиянин стал есть мяса меньше на 7 кг».

Напомним, доля граждан, считающих, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции, достигла максимального значения за два года (75%). Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций предлагают 17% опрошенных. 8% Затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Более двух третей опрошенных (71%) уверены в том, что Европейский союз продлит санкции против России. 15% считают, что не продлят, 14% затруднились ответить.

Единого мнения по поводу продуктовых контрсанкции России нет: 47% опрошенных — за снятие запрета на поставку продуктов питания из стран ЕС, 40% поддерживают запрет.

В успех импортозамещения в той или иной степени верят 84% жителей России. Совершенно не верят импортозамещению 8% и столько же респондентов затруднились ответить.