В Москве из зданий пяти вокзалов эвакуированы пассажиры
Москва, 15 июня, 2016, 02:01 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют пять вокзалов из-за сообщений об угрозе взрыва, передают «Вести».
pokupkabiz.ru
Комсомольская площадь
С Курского, Казанского, Ярославского, Ленинградского и Белорусского вокзалов эвакуированы пассажиры, здания проверяют сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками.
Всего из зданий пяти вокзалов эвакуировано более 1 тыс. человек. Графики движения поездов не нарушены.