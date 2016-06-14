Москва, 15 июня, 2016, 02:01 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют пять вокзалов из-за сообщений об угрозе взрыва, передают «Вести».

pokupkabiz.ru Комсомольская площадь

С Курского, Казанского, Ярославского, Ленинградского и Белорусского вокзалов эвакуированы пассажиры, здания проверяют сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками.

Всего из зданий пяти вокзалов эвакуировано более 1 тыс. человек. Графики движения поездов не нарушены.