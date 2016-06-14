Москва, 15 июня, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Для снижения цен на качественные продукты требуется, в первую очередь, убрать контрафактную продукцию. Об этом 15 июня заявил экс-министр сельского хозяйства РФ и бывший депутат Госдумы Виктор Семёнов.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

«Пока вы не уберёте контрафакт с прилавка, цена не станет дешевле. Производитель, который мог бы увеличить объёмы и за этот счёт снизить цены, не может этого сделать», — сказал Семёнов в эфире «Первого канала»

Он кратко описал ситуацию на рынке: «Можно сколько угодно ругать государство, но посмотрите на подвижки импортозамещения! Посажено десятки тысяч гектаров садов!».

Он пожелал, чтобы правительство выполнило заявления по импортозамещению: «Если бы не было этой программы, я бы приостановил некоторые проекты — рынок просел, могли даже не рассчитать. Но я делаю одновременно пять проектов в пяти регионах. Без программы это невозможно. Преимущества — например, до 100% компенсации субсидированных кредитов на 7−8 лет — это 4% в банк. Если регионы не поддержат — будет 10−11%. Далее: 50% компенсации орошения овощей и картофеля. И так далее. У меня одно пожелание к правительству: держите своё слово. А то Минфин говорит: а зачем двойное субсидирование на теплицы? Но если 2 года 150−170 га вводилось в строй, то сегодня говорят, что 100−150 га в лучшем случае. Дайте пять лет стабильных обещаний от правительства — и вы не узнаете продовольственный сектор!».

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что развитию сельского хозяйства в Калужской области способствует не только введение контрсанкций, но и высокий интерес инвесторов.

По словам Анатолия Артамонова, на развитие сельского хозяйства в регионе оказало влияние введение контрсанкций — благодаря этим мерам рынок стал свободнее. Параллельно растет и интерес инвесторов к региону.

«Приходят инвесторы в этот сектор, причём практически в очереди стоят на выделение земельных участков. Переговоры по заключению инвестконтрактов в сельском хозяйстве каждый год, причём результативные — и наши, отечественные, и зарубежные компании, которые тоже хотят работать на нашем рынке», — отметил губернатор.

Основные направления развития АПК — молочное и мясное животноводство, уделяется внимание и птицеводству, а также свиноводству. «Но в большей степени, конечно, молоко. В прошлом году то, что касается молока, мы дали самые большие темпы прироста в стране — 15 процентов, и в этом году уже 11 процентов есть. В целом по сельскому хозяйству — 10 процентов поголовья. И эта тенденция будет продолжаться», — добавил губернатор.

Отдельно глава региона рассказал о внедрении в области программы «Сто роботизированных ферм» — по его словам, фермы дают продукцию, по своему качеству на порядок превосходящую продукцию высшего сорта. «Уже почти 150 роботов работает у нас в области, в прошлом году ввели самую большую в Европе роботизированную ферму на 2200 голов, и маленькие фермы есть — на 120 голов, на 130», — рассказал Артамонов.