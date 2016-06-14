Киев, 15 июня, 2016, 01:40 — ИА Регнум. В центре Киева неизвестные бросили в подъезд жилого дома взрывпакет, пытаясь ограбить обменный пункт, сообщает издание Kievinform.

img.allzip.org Взрывпакет

По словам командира 10-й роты Национальной полиции Киева Алексея Ковалевского, взрыв прогремел около 22:40 в доме 135/13 по улице Саксаганского. До звонка о взрыве в полицию сообщили о том, что в обменный пункт пытаются проникнуть злоумышленники.

Взрывпакет бросили двое неизвестных, пострадавших нет. В жилом доме начался пожар, жильцы были эвакуированы.