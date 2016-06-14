Москва, 15 июня, 2016, 01:34 — ИА Регнум. В случае с «закручиванием гаек» в виде усложнения ГОСТов по итогу будет страдать потребитель. Об этом 15 июня заявил экс-министр сельского хозяйства РФ и бывший депутат Госдумы Виктор Семёнов.

Советский пищепром

«Я уверен, что где-то есть или коррупция, или бездарность. Если мы пойдём по пути закручивания гаек, усложнения ГОСТов, страдать будет законопослушный производитель. А жулики могут сертификат на якобы творог купить. Надо вместе наводить порядок, и это должно делать государство. Оно не всегда здоровое, но покупатели тоже должны реагировать», — сказал Семёнов в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что разгильдяями ранее называли купцов, выгнанных из гильдии: «Сегодня их пруд пруди».

Семёнов выступил против того, чтобы государство допускало появление на прилавке псевдопродукта: «Есть у нас общество защиты прав потребителей, мы должны чистить рынок, выгонять эту нечисть. Государство сказало, что дешевле такой-то цены не должно быть на прилавке».

Напомним, 21 июня Европейский Союз должен будет принять решение о продлении антироссийских санкций.

Принятое решение будет позже утверждено на встрече министров иностранных дел всех стран Евросоюза, которая состоится 24 июня. Очередное обсуждение ситуации с санкциями против России пройдет во второй половине текущего года.

Со слов одного из европейских собеседников агентства Sputnik стало известно о том, что Европейский союз планирует продлить срок действия антироссийских санкций. Такое решение ЕС намерен принять, несмотря на то, что Франция как один их членов союза, напротив, высказывается за облегчение ограничительных мер в отношении России.