Тосно, Ленинградская область, 15 июня, 2016, 01:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области почти 37 тыс. жителей трех населенных пунктов остались без холодной воды, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни.». реж Владимир Мотыль.1968 год СССР Вода

Холодное водоснабжение аварийно отключено в поселках Красный бор, Никольское и Ульяновка Тосненского района. Без холодной воды остались 36 тыс. 878 человек, а также 38 социально-значимых объектов.

Авария произошла около 22:00 мск 14 июня. Над ликвидацией последствий ЧП работает аварийно-восстановительная бригада.