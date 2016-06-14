Нью-Йорк, США, 15 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 14 июня единогласно одобрил резолюцию, расширяющую мандат Евросоюза на противодействие контрабанде оружия в Ливию, сообщает Reuters.

publika.md Нелегальные иммигранты.

Решением СБ ООН, мандат проводимой странами Евросоюза операции под названием «София», изначально направленной на противодействие нелегальной перевозке мигрантов из Ливии морским путем, расширен.

Теперь сотрудники правоохранительных органов стран-членов ЕС смогут инспектировать суда возле берегов Ливии на предмет нарушения оружейного эмбарго, введенного в 2011 году.

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Эта мера связана с тем, что оружие может доставляться действующим в Ливии террористическим группировкам, в том числе «Исламскому государству» (запрещена в РФ).