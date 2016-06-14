ЕС сможет перехватывать суда с оружием у берегов Ливии — СБ ООН
Нью-Йорк, США, 15 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 14 июня единогласно одобрил резолюцию, расширяющую мандат Евросоюза на противодействие контрабанде оружия в Ливию, сообщает Reuters.
Решением СБ ООН, мандат проводимой странами Евросоюза операции под названием «София», изначально направленной на противодействие нелегальной перевозке мигрантов из Ливии морским путем, расширен.
Теперь сотрудники правоохранительных органов стран-членов ЕС смогут инспектировать суда возле берегов Ливии на предмет нарушения оружейного эмбарго, введенного в 2011 году.
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Эта мера связана с тем, что оружие может доставляться действующим в Ливии террористическим группировкам, в том числе «Исламскому государству» (запрещена в РФ).