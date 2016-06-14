Москва, 15 июня, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Творог, имеющий невысокую цену, будет иметь в своём составе заменители жиров и пальмовое масло. Об этом 15 июня заявил депутат Госдумы РФ Александр Сидякин («Единая Россия»).

svoyaferma.net Творог

«Когда по цепочке шли на производителя, он сказал, что он не выдавал сертификаты. Скорее всего, они поддельные. В целом, я посмотрел по цене на ценниках: 100 рублей творог стоить не может. Это творожная масса консистенции сметаны. Когда мы покупаем, надо понимать, что там будут заменители жиров, пальмовое масло», — сказал Сидякин в эфире «Первого канала».

По его словам, государство делает для поддержки производства столько, сколько никогда не делало: «Независимая оценка Doing Business признала, что рейтинг России поднимается. В нём стабильно третий год Россия повышает позицию — сейчас она 56-я. У нас есть к чему стремиться — мы были на 100-м месте».

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пойдёт на отмену санкций сразу после аналогичного шага со стороны Брюсселя.

«Когда [в ЕС] будут готовы сделать эти шаги, мы отреагируем отменой этих наших мер», — сказал Ушаков.

По его словам, Россия не намерена первой идти по пути отмены санкций, «поскольку не мы их вводили и не хотим выпрашивать».