Париж, 15 июня, 2016, 01:05 — ИА Регнум. В Париже в ходе митингов против реформы трудового законодательства произошли столкновения с полицией, по всей стране задержано 73 человека, сообщает агентство France-Presse.

fdebranche.com Оказание помощи французскому полицейскому.

По словам официального представителя МВД Франции Пьера-Анри Бранде, в Париже пострадали 29 полицейских и 11 манифестантов, задержано 58 человек. Колонны демонстрантов прошли маршем от площади Италии до Эспланады Инвалидов.

Столкновения с полицией произошли возле площади Данфер-Рошро и на бульваре Порт-Рояль. Агрессивно настроенные участники марша начали бросать в полицейских камни и деревянные поддоны, взятые со стройки, мимо которой двигалась колонна.

Всего, по данным МВД республики, в акциях протеста приняли участие около 125 тыс. человек, из них в Париже — до 80 тыс. Профсоюзы приводят другие цифры. По данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), в Париже в марше протеста приняли участие около 1 млн. человек, в других городах — еще 300 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые забастовки во Франции началась ещё в мае. 24 мая остановили работу несколько НПЗ. Трудящиеся недовольны планами правительства Франции провести реформу трудового законодательства.

Премьер-министр страны Мануэль Вальс собирался использовать конституционное право и в том случае, если это будет одобрено президентом Франции Франсуа Олландом и правительством страны, провести реформу Трудового кодекса.

Обсуждаемая реформа является крайне непопулярной: согласно этой реформе, продолжительность рабочего дня может быть увеличена, а увольнение работников — упрощено для работодателей. Нововведение не вызвало поддержки не только у оппозиционных партий, но и у депутатов Соцпартии.