Брюссель, 15 июня, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран-членов альянса заявил журналистам, что варианты усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе изучаются, сообщает Reuters.

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По его словам, для «активизации присутствия» в регионе Черного моря уже предпринят ряд мер, в частности, активное морское присутствие и патрулирование воздушного пространства. Это было сделано для обеспечения гарантии безопасности стран-членов от внешних угроз, сказал генсек НАТО.

«Мы обсуждаем предложение Румынии относительно того, что она может создать рамки, штабную структуру, бригаду для организации и обеспечения деятельности НАТО в регионе», — уточнил Столтенберг.

Встреча министров обороны стран НАТО, которая 14 июня прошла в Брюсселе, стала одним из основных этапов подготовки к предстоящему в июле в Варшаве саммиту НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, альянс окончательно решил усилить передовое присутствие в Прибалтике, одобрив 14 июня размещение по одному батальону на основе ротации в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

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Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что Черное море никогда не превратится в «натовское озеро».

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