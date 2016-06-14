Сент-Этьен, Франция, 15 июня, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Сборная Португалии 14 июня завершила вничью с командой Исландии заключительный матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Евро-2016

Встреча в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» закончилась со счетом 1:1. Счет на 31-й минуте матча открыл полузащитник турецкого «Фенербахче» Нани (Португалия). ответный гол на 50-й минуте забил исландец Биркир Бьярнасон.

Гол Бьярнасона стал первым для исландцев в истории на чемпионатах Европы или мира — сборная Исландии дебютант финальной стадии чемпионата Европы.

Команды представляют группу F. Ранее 14 июня сборная Венгрии из этой же группы выиграла у Австрии со счетом 2:0.