Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 00:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие представительства Гагаузской автономии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, на торжественную церемонию прибыли глава автономии Ирина Влах, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, посол Молдавии в России Дмитрий Брагиш и ряд представителей гагаузской диаспоры.

gagauzmedia.md Гагаузский национальный костюм

Помещения площадью в 102 квадратных метра для представительства Гагаузии безвозмездно выделили власти Петербурга. «У жителей Гагаузии, у гагаузов, проживающих на территории Санкт-Петербурга, наконец-то появился родной дом, куда они смогут прийти, получить консультацию и помощь. Открытие представительства — это очень серьезный шаг в продвижении двухсторонних отношений Гагаузии и Санкт-Петербурга», — сказала Влах.

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии. В Санкт-Петербурге открылось первое представительство Гагаузии на территории России. Это один из практических шагов, который мы реализовали в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве», — отметил вице-губернатор Сергей Мовчан.

Возглавил представительство автономии в Петербурге уроженец региона Михаил Попазогло. Он отметил, что Гагаузию и Санкт-Петербург связывают давние дружеские связи. «Хорошо, что мы возобновляем сотрудничество. Очень важно, чтобы наши экономические агенты хорошо себя чувствовали и в Петербурге», — сказал Попазогло.

На представительство Гагаузии будет возложен ряд вопросов экономического характера. Речь идет о продвижении на петербургском рынке гагаузских товаров и привлечении в автономию российских инвесторов. Другой приоритетной задачей работы представительства автономии в Санкт-Петербурге станет информирование российских граждан о специфике, географическом положении, аспектах жизни, культуре и традициях гагаузского народа.