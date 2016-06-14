Кишинёв, 15 июня, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в коррупции бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат утверждает, что приговор по его делу будет вынесен до конца июня, и он получит 16−18 лет тюрьмы. Об этом говорится в опубликованном на странице Филата в Facebook сообщении политика, передает корреспондент ИА REGNUM.

obzormd.com Владимир Филат — бывший премьер-министр Молдавии

По словам Филата, приговор в отношении него в действительности вынесен первым вице-председателем Демпартии Молдавии олигархом Владимиром Плахотнюком. Экс-премьер также утверждает, что происходящее с ним является «политической экзекуцией, а не законным действием».

«Процесс с самого начала имитировали. Приговор давно написан. Он должен быть объявлен до конца этого месяца. Таким был заказ. Демпартия должна пойти на выборы с «козлом отпущения» в деле украденного миллиарда. Наказание определил Плахотнюк. Мотив старый: я посмел бороться с ним и с его дьявольской системой. В то же время, приговор мне будет примером для других, которые осмелятся не подчиняться. Приговор предусматривает 16−18 лет тюремного заключения», — заявил Филат.

«Я не боюсь приговора Плахотнюка, но я прихожу в ужас от того, до чего дошла Республика Молдова, а больше всего я сожалею о том, что и я был соучастником всего того, что случилось. Хотя меня предупреждали, что именно так все и случится, мне не верилось, что такое возможно, я просто-напросто не верил, что у этого человека нет ничего святого», — добавил экс-премьер.

Он заявил, что принимает ответственность за совершенные ошибки и сожалеет, что в свое время «проявил политическую трусость и не смог довести борьбу до конца». «Друзья из Брюсселя и Бухареста попросили меня уступить. И я уступил. В результате мы получили полностью захваченное государство и диктатуру. История рассудит каждого из нас», — подвел итог Владимир Филат.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии. В конце мая Филат объявил голодовку, требуя открытого судебного процесса по своему делу.