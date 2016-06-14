Москва, 14 июня, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Обмен украинских граждан — Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева на украинских журналистов Елена Глищинскую и Виталия Диденко был совершен из соображений гуманности. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В основе этого решения — гуманитарные соображения», — сказал Песков.

Напомним, Афанасьев был осужден в России за терроризм, а Солошенко — за шпионаж. На Украине Диденко был осужден за сепаратизм, а Глищинская так и не была осуждена, но содержалась в СИЗО. Глищинскую и Диденко украинские власти считали причастными к работе так называемой Народной рады Бессарабии.

Сегодня президент России Владимир Путин помиловал Солошенко и Афанасьева, после чего они вылетели в Киев. Диденко и Глищинская были доставлены самолетом в Москву.