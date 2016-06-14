Монтевидео, 14 июня, 2016, 23:43 — ИА Регнум.

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие вице-президент Уругвая, вице-президент по экономике Венесуэлы, вице-премьеры Кубы и Эквадора, министр иностранных дел Гайаны,министр углеводородов и энергетики Боливии, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью «Интерфаксу». Кроме этого, ПМЭФ посетят также представители других экономических ведомств и бизнес-сообщества стран Латинской Америки.

finobzor.ru ПМЭФ — 2016

Александр Щетинин также отметил, что «мы на протяжении последних трех лет организуем специальную «латиноамериканскую», очень представительную секцию на ПМЭФ, на которой мы ожидаем выступления латиноамериканских участников и представителей российских деловых кругов и официальных лиц», сообщает «Интерфакс».