Панама, 14 июня, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Представители Международного комитета по туризму встретятся в Панаме с 22 по 26 мая 2017 года. На данном мероприятии будут обсуждаться новые тенденции в сфере туризма, пути оптимизации данной отрасли.

Панама

Что касается Панамы, то это государство сосредоточено на развитии устойчивого туризма. Это позволяет получать доход для развития социальной и экономической сфер. Кроме этого, Панама настроена на то, чтобы использовать имеющиеся природные ресурсы с наименьшими негативными последствиями. Панама активно продвигает зеленый туризм, называемый «Ecotur», площадкой для развития которого являются девять парков, сообщает Caribbean News Digital. Перспективным направлением для Панамы является и т.н. многоадресный туризм. В конце мая с.г. посол Кубы в Панаме Мигель Антонио Пардо заявил что многоадресный туризм является на сегодня главной задачей стран в регионе. Имеются в виду совмещенные туры на Кубу и в Панаму. Выступая перед журналистами, кубинский посол отметил, что обе страны, в совокупности, имеют такие достопримечательности как канал, вулканы, джунгли, пляжи, музеи и богатую природу. А это может привлечь дополнительное число туристов для поездки по двум странам. Используя многоадресный туризм, Панама сможет решить проблему низкой наполняемости отелей, комментирует Prensa Latina.

Однако, нельзя не сказать, что количество туристов, посещающих Панаму, и без того растет с каждым годом. Еще в 2012 году газета The New York Times в ежегодно публикуемом ею списке мест нашей планеты, которые стоит посетить в наступившем году, поставила Панаму на первое место/