МИД ФРГ выразил «непонимание» турецкому посольству из-за Эрдогана
Берлин, 14 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило свою позицию в отношении угроз в адрес депутатов Бундестага турецкого происхождения, поддержавших резолюцию о признании геноцида армян, передает Spiegel.
«Критика, оскорбления, угрозы» против депутатов «непозволительны», говорит министерство. МИД ФРГ выразил поверенному делах турецкого посольства «непонимание федерального правительства относительно словесных выпадов президента Турции», говорится в документе.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецких парламентариев в том, что те являются продолжением «террористов» в Германии, назвав их кровь «отравленной». Позднее он дал понять, что под словом «отравленная кровь» он имел ввиду «слабохарактерность», т.к. словосочетание «kani bozuk» в турецком языке имеет два значения.
10 июня после совещания с участием Федерального криминального бюро, берлинской полиции и полиции Бундестага было принято решение о повышении мер безопасности в отношении турецких депутатов.