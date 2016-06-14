Берлин, 14 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило свою позицию в отношении угроз в адрес депутатов Бундестага турецкого происхождения, поддержавших резолюцию о признании геноцида армян, передает Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Критика, оскорбления, угрозы» против депутатов «непозволительны», говорит министерство. МИД ФРГ выразил поверенному делах турецкого посольства «непонимание федерального правительства относительно словесных выпадов президента Турции», говорится в документе.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецких парламентариев в том, что те являются продолжением «террористов» в Германии, назвав их кровь «отравленной». Позднее он дал понять, что под словом «отравленная кровь» он имел ввиду «слабохарактерность», т.к. словосочетание «kani bozuk» в турецком языке имеет два значения.

10 июня после совещания с участием Федерального криминального бюро, берлинской полиции и полиции Бундестага было принято решение о повышении мер безопасности в отношении турецких депутатов.