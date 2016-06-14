Вашингтон, 14 июня, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Государственный департамент США не располагает какими-либо данными о хакерской атаке на компьютеры Национальной Демократической Партии США, где содержались данные о республиканском кандидате Дональде Трампе. Об этом заявил сегодня, 14 июня, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на регулярном брифинге.

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Он напомнил, что Демократическая партия не является частью американской администрации, это политическая организация.

«Если данные подтвердятся, мы будем этим сильно озабочены. Но я видел лишь сообщения в прессе. У меня нет дополнительных комментариев на этот счет», — сказал Кирби.

Журналисты попросили его высказать личное мнение по этому поводу. Кирби уклонился и напомнил, что что США является объектом хакерских атак ежедневно. За дальнейшими комментариями он предложил обращаться в Демократическую партию.

Напомним, сегодня Газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что хакеры, предположительно из России, смогли получить полный доступ к электронной переписке и базе данных Национального комитета Демократической партии США, а также атаковали серверы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.