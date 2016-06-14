Уфа, 14 июня, 2016, 23:09 — ИА Регнум. В 2016 году для большинство 18 тыс 956 выпускников 11-х классов отметят получение аттестатов зрелости в стенах школ. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM родители школьников, в этом году празднование выпускных будет несколько скромнее, чем в предыдущие годы.

Дмитрий Мухаметкулов Выпускники 2016 года

Эксперты отмечают, что количество выпускников-одиннадцатиклассников имеет тенденцию к сокращению. «В 2012 году в Башкирии было 27 тыс. 90 одинадцатиклассников, и 2005 — в более 39 тыс. одиннадцатиклассников, — напомнили в экспертном сообществе LogoMarkt. — За 11 лет предположительно из-за «демографической ямы» конца 90-х количество выпускников школ снизилось примерно на 20 тыс. По прогнозам, в ближайшие несколько лет ситуация будет постепенно выправляться».

Только 25-го, преимущественно в школах

Точной даты проведения единого выпускного в Башкирии нет, и в некоторые годы в разных городах и районах республики выпускные проводились в разные дни. В 2016 году все выпускные состоятся 25 июня.

Нет и единого для всех школ места проведения выпускных. Самыми экзотическими вариантами неофициальной части являются теплоходы, театры, ночные клубы, в 2015 году для прощания со школой рекламировались банкетные залы гостиниц и съемные коттеджи. На селе другая картина: в малокомплектной школе официальная часть выпускного может быть проведена в школьном коридоре, и в этом же коридоре могут быть поставлены столы для проведения банкета.

«Наша гимназия проводила неофициальную часть выпускного в ночном клубе, так как все приличные кафе были заняты — вспоминает выпускница 2015 года из Кумертау Анастасия Орлова. — Некоторым это не нравилось, даже казалось, что руководство школы собиралось избавиться от ненужных хлопот». Как утверждает местные СМИ, родители одной из престижных гимназий жаловались, что выпускной «хотели в школе провести, не разрешили, потом арендовали зал в одном из развлекательных заведений, там и вручили документы об окончании школы». Стремление справлять выпускной в кафе объясняется не только «желанием праздника» но и тем, что «в школах алкоголь пить нельзя, а в ресторане можно».

Между тем в Уфе мэр города Ирек Ялалов несколько лет подряд призывает выпускников, их родителей и школы проводить выпускные строго с стенах школы. Уфимский градоначальник уверен, что «желание провести вечер вне стен школы появляется из-за моды и отчасти из-за лоббирования этой темы владельцами кафе и ресторанов, которые гарантированно получают тысячи гостей». Противники проведения выпускных вне школ ссылаются на некие «рекомендации». «Все зависит от руководства образовательных организаций, — считают родители. — Как оно захочет, так и будет».

Большинство 8 из 10 опрошенных старшеклассников из уфимской школы заявляют, что хотели бы провести свой выпускной вечер «в хорошем кафе», «на природе», «где угодно, только не в школе». Как писал ресурс «Уфа1» в мае, к главе Башкирии Рустэму Хамитову обратились родители выпусков с просьбой разрешить провести торжества в кафе. Как заявляли активисты, запрет проведения мероприятий вне школы — это прямое нарушение конституционных прав.

По словам начальника Управления образования администрации города Елены Хаффазовой, в 2015 году 30% учебных заведений (это 40 школ) собирались сделать выпускной вечер в ресторанах, в 2014 году таких школ было больше».

В 2016 году выпускные вечера вне стен школ проводятся только в 8% уфимских школ.

«Мэр призывал провдить вечера в школах не один год, а от кафе и ресторанов массово отказались только в 2016-м, — отмечают родители. — И причина тут, скорей всего, в том, что у семей сократились реальные доходы, а не что-то иное».

Выпускной расклад: скромнее не значит дешевле

Как считают родители, культ «пафосных выпускных» в Башкирии пошел на спад по экономическим причинам. «У ребёнка за его школьную жизнь три выпускных — в 4-м, 9-м, 11-м классах, да еще выпускной в детском саде, — подсчитали родители. — Кроме того, в некоторых классах есть традиции отмечать окончание учебного года каждый раз». Для небогатых семей это существенные затраты. «Почти в каждом классе есть один или несколько «отказников», которые отказываются сдавать деньги на выпускные и на «общешкольные нужды», — констатируют родительские активисты. — И не всегда это самые «бедные», порой получается так, что битый небитого везёт».

«Если раньше за отказников сдавали деньги на ремонт, скидывались на подарки и билеты для детей, чьи родители не могут или не хотят участвовать деньгами во внеклассных мероприятиях, то теперь эта благотворительность сходит на нет, — поделилась с ИА REGNUM своими наблюдениями с уфимка Екатерина Синдеева. — Ещё два-три года назад казалось немыслимым, что кто-то из детей не пойдет на классный вечер из-за денег, а теперь это воспринимается вполне спокойно».

«Ещё один факт, на выпускной в 4-м классе родители сдают по 1 тыс. 900 рублей, — продолжает родительская активистка. — Пару лет назад наверняка сдали бы ровно 2 тысячи, а сейчас каждые 100 рублей на счету».

По мнению родителей и учителей, траты на выпускной в 2016 году по сравнению с предыдущими годами увеличились там, где принято было сдавать «по минимуму», и уменьшились там, где тратили «неприлично большие средства». Сумма «выпускного оброка» зависит не только от населённого пункта, но и от престижности части города, в котором находится образовательное учреждение, а также от престижности самого учреждения».

«Возьмем Уфу. В престижных гимназиях респектабельных районов столицы минимум за выпускной — 15 тыс. рублей в 11-м классе и 4−6 тыс. рублей в 4-м. Минимум, — приводит свои выкладки педагог одной из уфимских гимназий Марина Петрова. — В Черниковке, в северной части Уфы, выпускной в 11-м может стоить и 4 тысячи. Все индивидуально не только в каждой школе, но и в каждом классе из параллели».

Однако есть и некоторые закономерности: в сельских школах «выпускной» оброк значительно меньше, чем в городских, в малых городах республики меньше, чем в крупных городах. «В одной из школ в Кумертау в 2015 году выпускной стоил 2,5 тыс. рублей, а в этом стоит около 4 тысяч, — приводят данные родители. — Зато в уфимской гимназии, где выпускной обходился в 40 тысяч, теперь собирают «всего» 25. Получается, что в этом году бедные платят больше, а богатые — меньше».

Ещё одной особенностью Выпускного-2016 стала сдача денег на праздник «по частям»: уже в сентябре 2015-го родители определились с размером предстоящих трат и вносили по 1−3 тыс. рублей весь учебный год. «

«Если в 2015 и ранее году некоторые выпускницы покупали на выпускной по два бальных платья и две пары туфель, а прически и макияж делали в салонах, то в 2016 году многие ограничатся одним нарядом и накрасятся в домашних условиях, — приводится ещё одна примета времени. — Многие родители не останутся на неофициальную часть из желания сэкономить».

Официально

По данным за 2014 год, более чем в 50% школ стоимость праздника для выпускников не превышала 5 тыс. рублей, в 25% учебных заведений сумма составила более 15 тыс. рублей. В рейтинг самых дорогих выпускных вечеров попали образовательные учреждения 14 районов республики, в том числе сразу девять школ в Туймазинском районе и шесть — в Стерлитамакском. В список вошли Учалинский, Калтасинский, Мечетлинский, Ишимбайский, Мелеузовский, Альшеевский, Чишминский, Абзелиловский и Белорецкий районы. Самые высокие взносы на выпускной заплатят и родители уфимских школьников в Орджоникидзевском, Октябрьском и Кировском районах города.

В Управлении по контролю и надзору в сфере образования Башкирии родителям выдали следующие рекомендации: по вопросам сбора средств на проведение выпускных вечеров необходимо обращаться в Рособрнадзор. Не забывайте указывать школу, где такие факты происходят, фамилии нарушителей и обязательно обратный адрес, фамилию, имя заявителя. На анонимные обращения ответы не даются. Администрациям школ предлагается максимально дистанцироваться от финансовых вопросов, касающихся деятельности попечительских советов и родительских комитетов. Всё на усмотрение родителей.

Согласно приказу министерства образования Башкирии №502 от 25 апреля 2016 года «Об организованном окончании 2015−2016 гг. обучения в образовательных организациях РБ», формат проведения выпускных вечеров в муниципальных общеобразовательных учреждениях определяют муниципальные органы, отвечающих за сферу образования, администрация школ совместно с родительской общественностью и выпускниками.