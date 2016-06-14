Саранск, 14 июня, 2016, 23:09 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам I квартала текущего года построено 32,5 тыс. кв метров жилья, что составляет 120,2% к утвержденному прогнозному показателю. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Ввод жилья экономического класса составил 18,4 тыс. кв метров, это 101,7% к уровню прошлого года. В рамках программы «Жилье для российской семьи» введены в эксплуатацию три жилых дома в поселке Луховка общей площадью 3,6 тыс. кв метров.

На выполнение адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» в 2016—2017 годах привлечены средства Госкорпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 650,7 млн рублей.

«Решение жилищных проблем жителей республики для правительства Мордовии остается ключевым вопросом, — заявил председатель правительства региона Владимир Сушков. — Темпы жилищного строительства растут, однако останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Мы будем делать все длядальнейшего наращивания объемов строительства жилья».