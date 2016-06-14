Бразилиа, 14 июня, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Руководство Конфедерации футбола Бразилии уволило главного тренера сборной Карлоса Дунга. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 14 июня, на официальном сайте Конфедерации футбола Бразилии.

thesportbible.com Карлос Дунга

Вместе с Дунгом в отставку отправлен весь его тренерский штаб.

Причина отставки очевидна — сборная Бразилии не смогла выйти из группы на Кубке Америки 2016.

Дунг возглавлял сборную Бразилии второй раз. Первый раз он был наставником сборной с 2006 по 2010 годы. Тогда сборная Бразилии смогла выиграть Кубок Америки 2007 года и Кубок конфедераций 2009 года.