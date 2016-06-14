Минск, 14 июня, 2016, 22:40 — ИА Регнум.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

«Неплохо в целом идут поставки на Украину, которые удалось нарастить на 20%, на что сложно было рассчитывать с учетом непростой ситуации в украинской экономике», — заявил 14 июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на заседании президиума Совмина Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

Макей отметил также, что «с начала года в динамике экспорта на важнейший для нас российский рынок — по итогам января снижение экспорта составляло 16,1%, января — апреля — 6,4%». При этом по ряду крупных товарных позиций наблюдается значительный рост физических объемов поставок, в том числе сливочного масла (более чем на 34%), древесно-стружечных плит — на 82%, грузовых автомобилей — более чем на 10%. Глава МИД Белоруссии, указывая на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, указал на ситуацию с экспортом нефтепродуктов, отметив: «При росте физических объемов экспорта на 1,3% в стоимостном выражении снижение составило 35,5%, что связано с известными изменениями конъюктуры на мировом рынке».

Аналогично обстоят дела с поставками сырой нефти, сжиженного газа, удобрений и сахара, сообщил Макей, констатировав: «Без учета названных товарных позиций снижение экспорта за январь-апрель составило 5,1%, а по всем товарам — на 18,4%. При том что по итогам января 2016 года было 12,2%». По данным МИД Белоруссии за первые два месяца 2016 года доля постсоветской республики в импорте России возросла на 0,29%, Украины — на 1,64%, Польши — на 0,20%, Нидерландов — на 0,16%.Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков поручил доработать проект Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016 — 2020 годы. Он напомнил, что общий темп роста экспорта товаров и услуг по прогнозу на 2016 год должен составить 103,5%, а за первый квартал текущего года — 101,1%.

«Фактически за четыре месяца имеем темп роста 83,9%, то есть не добрали 16,1%», — заявил Кобяков. Он обратил внимание, что индекс роста физического объема белорусского экспорта за четыре месяца 2016 года составил 102,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Оценивая белорусские поставки на на российский рынок, Кобяков констатировал: «В стоимостном выражении мы имеем темп роста 93,6% за четыре месяца текущего года, тогда как физические объемы экспорта в РФ выросли на 5,9%».

Председатель правительства Белоруссии обратил внимание: партнёрами по Евразийскому союзу активно создаются производства, которые могут в скором времени заместить белорусские товары. Есть проблемы с поставками в КНР и ЕС.

В частности, Кобяков констатировал отрицательную динамику по поставок белорусских товаров «на европейский рынок» (вероятно, речь шла о Евросоюзе, — прим. ИА REGNUM). «Здесь мы потеряли более 32% стоимостного экспорта и имеем порядка 92% темп роста физических объемов, — цитирует Кобякова правительственная пресс-служба. — Значительно сократились поставки товаров топливно-энергетической группы, некоторых видов металлопродукции, продукции машиностроения».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года Белоруссия резко сократила промышленное производство, экспорт и импорт. В 2016 году кризис продолжился, сопровождаясь падением ВВП и сокращением валютных поступлений от экспорта. Вместе с тем, как отметили на III Форуме регионов Белоруссии и России Владимир Путин и Александр Лукашенко, при падении взаимной торговли товарами в стоимостном выражении виден рост физических объёмов поставок, а также наблюдается расширение ассортимента поставляемых товаров.