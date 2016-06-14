Тегеран, 14 июня, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана (рахбар) аятолла Али Хаменеи угрожает сжечь ядерную сделку с США, если их следующий президент «разорвет» его, передает Washington Times.

Спичка

Комментарии Хаменеи связаны с возможным избранием кандидата республиканцев Дональда Трампа на должность президента США. В одном из своих заявлений американский миллиардер раскритиковал договор «шестерки» с Ираном и пообещал пересмотреть его.

«Мы не нарушаем сделку, но если другая сторона нарушит ее, если они разорвут договор, мы сожжем его в огне».

Хаменеи добавил, что последнее слово в крупных вопросах остается за Тегераном.

Напомним, 14 июля между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, Германия) был подписан договор, гарантирующий поэтапное снятие экономических санкций с Исламской республики в обмен на ее отказ от ядерной программы.