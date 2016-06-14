Бордо, Франция, 14 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Футбольная сборная Венгрии победила сборную Австрии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата Европы текущего года, который проходит во Франции. Игра состоялась сегодня, 14 июня, на стадионе «Стад де Бордо».

Логотип Евро-2016

Счет в игре открыл Адам Салаи на 62-й минуте. На 88-й минуте Золтан Штьебер увел Венгрию в отрыв. Австрийцы ничего не смогли противопоставить венграм кроме множественных нарушений правил. В итоге с 66-й минуты австрийцы играли в меньшинстве, за вторую желтую карточку поле покинул защитник Александар Драгович.

Примечательно, что Венгрия пробилась на чемпионат Европы впервые с 1972 года.