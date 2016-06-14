Минск, 14 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Вопросы белорусско-кубинского торгово-экономического сотрудничества обсуждены 14 июня в Минске во время переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко со специальными представителями Фиделя Кастро, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Думаю, на Кубе не хуже знают, чем в Беларуси, что у нас всегда были и остаются самые добрые, братские отношения. В самые сложные и трудные времена давления на нашу страну, на Кубу, Кубинскую революцию мы с вами были вместе. Мы не обладали каким-то огромным потенциалом, но для наших отношений нам хватало сполна экономической мощи. У нас никогда не было закрытых тем для сотрудничества с Кубой. Так и остается на сегодняшний день», — заявил Лукашенко.

«Фидель для нас всегда был воплощением мужества. И когда я узнал о цели нашей сегодняшней встречи, меня это несколько поразило, — насколько сведущ этот человек в проблемах, которые сегодня существуют на Кубе, и насколько он продвинут в науке. В частности, в развитии сельского хозяйства», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко заявил о желании воспользоваться исследованиями кубинских учёных в области растениеводства и животноводства. В свою очередь помощник Фиделя Кастро Гильермо Льёпис Перес подчеркнул исключительно дружественный характер белорусско-кубинских отношений, отметив: «Те темы, которые мы затронем, наш команданте поднял впервые только с белорусским народом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно вспоминал о славном военном опыте Белоруссии в совместнойс Вьетнамом борьбе за независимость. «Мы хорошо помним нашу совместную борьбу, связанную с независимостью Вьетнама», — заявил26 ноября 2014 года Лукашенко генсеку ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. В декабре 2015 года в Ханое Лукашенко снова напомнил, что вьетнамцы и белорусы «были вместе» во время войны во Вьетнаме. Ранее считалось, что независимое белорусское государство появилось только в 1991 году.