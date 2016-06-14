Великий Новгород, 14 июня, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого 13 июня стартовала летняя приёмная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, суммарное число бюджетных мест (бакалавриат, специалитет и магистратура) на очную форму обучения в этом году осталось на уровне 2015 года — 960.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Произошло небольшое снижение мест (около 30) на бакалавриат, это в большей степени коснётся экономических направлений и юриспруденции. Увеличено число бюджетных мест на сельхознаправления, вновь выделены бюджетные места на сестринское дело, чего не было последних два года», — отметили в вузе.

Приём первокурсников будет вестись на 4 специальности, 41 направление и 46 профилей бакалавриата.

Для тех, кому предстоят творческие испытания, приём документов продлится до 11 июля; для абитуриентов со всеми сданными ЕГЭ — до 26 июля. На заочную форму обучения приём документов завершится 13 июля.

Последний приказ о зачислении на бюджетные места по очной форме обучения выйдет 8 августа.