Чебоксары, 14 июня, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе объём накопленных отходов составляет 2,5 млрд тонн, при этом только треть из них обезвреживается, а на вторичную переработку идёт десятая часть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил сегодня, 14 июня, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Чебоксарах.

Фото Олега Мальцева Совещание в Чебоксарах, с сайта cap.ru

По его словам, в настоящее время объём накопленных отходов в Поволжье составляет 2,5 млрд тонн. «Значительное количество» несанкционированных свалок и хранилищ производственных отходов твердых коммунальных отходов зафиксировано в Саратовской и Ульяновской областях, Чувашии, Мордовия и Пермском крае.

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Из общего объёма отходов обезвреживается только треть отходов, а вторичный оборот не превышает 10%. «Удовлетворительно налажена работа по вовлечению отходов во вторичное производство только в Пермском крае, Кировской и Оренбургской областях. Из-за недостаточности финансирования остаётся острой проблема переработки, вторичный оборот не превышает 10%. Также требуется принятие срочных мер по рекультивации территорий водоохранных зон в Удмуртии и Мордовии. Особую тревогу вызывает проблема утилизации биологических отходов в Нижегородской и Пензенских областях, Марий Эл», — сообщил Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ также акцентировал особое внимание на угрозе экологической безопасности в сфере обращения с медицинскими отходами. Кроме того, по его словам, в последние годы увеличился поток дешёвых пестицидов: «За 2015 год в регионах округа применено более 13 тыс. тонн некачественных химикатов, которые наносят серьёзный ущерб плодородию почвы».

Николай Патрушев констатировал, что основные проблемы в сфере обращения отходами производства и потребления связаны «с постоянным ростом объёмов образующихся отходов, исчерпанием мощностей городских полигонов, несоответствием свалок районных центров и сельских поселений экологическим и санитарным нормам».

«В связи с этим, необходимо выработать меры, направленные на минимизацию угроз экологической безопасности, особенно в области обращения с отходами производства и потребления. Следует усилить контроль за соблюдением экологических и санитарных требований по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов», — сообщил Патрушев во вступительном слове.

Напомним, на территории Приволжского федерального округа сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах прошло выездное совещание по вопросам безопасного использования интернета в госорганах и обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства. В обсуждении приняли участие руководители регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств страны.