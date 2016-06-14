Москва, 14 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. По итогам этих встреч состоится трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по проблеме Нагорного Карабаха. Об этом сообщил журналистам сегодня, 14 июня, помощник президента России Юрий Ушаков.

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«Предполагается, что вначале Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а затем уже три президента проведут переговоры вместе», — рассказал Ушаков. Основная тема этих переговоров — карабахское урегулирование.

Москва предпримет активные попытки оказать содействие сторонам в урегулировании конфликта, подчеркнул Ушаков. «Мы уже сыграли, я бы даже сказал, решающую роль в прекращении боевых действий, которые происходили», — напомнил помощник президента.

Россия готова предложить свою посредническую миссию по карабахскому урегулированию в полном взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «Наша сторона будет проводить самые заинтересованные и активные переговоры», — сказал Ушаков.

Напомним, 2 апреля в зоне Карабахского конфликта произошло резкое обострение ситуации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление на позиции войск Нагорно-Карабахской республики. 5 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

16 мая, впервые после апрельского обострения лидеры Армении и Азербайджана провели встречу при участии МИД стран-сопредседателей Минской группы (США, РФ и Франции). Существенных результатов достигнуто не было.