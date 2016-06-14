Президент Венесуэлы продолжает бороться с референдумом. Вопреки Конституции
Каракас, 14 июня, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Вопреки Конституции страны президент Венесуэлы продолжает торпедировать проведение референдума о своей отставке. Николас Мадуро находит все новые аргументы для того, чтобы отложить проведение референдума по импичменту. Либо отменить его совсем.
Несколько дней назад Мадуро заявил, что в 2016 году на проведение референдума «нет времени… И точка», сообщало ИА REGNUM. Перед этим заявлением власти Венесуэлы потребовали, чтобы все подписавшиеся в поддержку референдума лично подтвердили свои подписи. Затем, Хорхе Родригес, мэр столичного муниципалитета Либертадор, заявил, что будет просить Верховный суд страны расследовать нарушения при сборе подписей за проведение референдума. И обвинил его организаторов в мошенничестве, сообщало La Radio del Sur.
Теперь, правительство Венесуэлы обратилось в Верховный суд страны с просьбой отклонить предложение оппозиции о проведении референдума по отстранению от власти президента Николаса Мадуро. И обвинило его организаторов в подтасовке подписей. В прошедшую пятницу Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что 600 тыс. подписей, поданных за проведение референдума, являются недействительными, комментирует BBC.
На самом деле, и того количества подписей. признанных достоверными, более, чем достаточно для продолжения процедуры подготовки к референдуму и проведения второго этапа сбора подписей.
В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, по прибытию на 46-ю Ассамблею Организации американских государств (ОАГ) в Доминиканскую республику, обвинила руководителя ОАГ в том, что он «способствует перевороту» в ее стране. А цель — «спровоцировать вмешательство США.» Делси Родригес потребовала, чтобы глава ОАГ Луис Альмагро прекратил компанию «преследования и ненависти против правительства Венесуэлы. президента Николаса Мадуро и венесуэльского народа, пишет Prensa Latina.
Отметим, что по данным соцопросов 70 процентов населения Венесуэлы хочет, чтобы Николас Мадуро ушел в отставку.