Каракас, 14 июня, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Вопреки Конституции страны президент Венесуэлы продолжает торпедировать проведение референдума о своей отставке. Николас Мадуро находит все новые аргументы для того, чтобы отложить проведение референдума по импичменту. Либо отменить его совсем.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Несколько дней назад Мадуро заявил, что в 2016 году на проведение референдума «нет времени… И точка», сообщало ИА REGNUM. Перед этим заявлением власти Венесуэлы потребовали, чтобы все подписавшиеся в поддержку референдума лично подтвердили свои подписи. Затем, Хорхе Родригес, мэр столичного муниципалитета Либертадор, заявил, что будет просить Верховный суд страны расследовать нарушения при сборе подписей за проведение референдума. И обвинил его организаторов в мошенничестве, сообщало La Radio del Sur.

Теперь, правительство Венесуэлы обратилось в Верховный суд страны с просьбой отклонить предложение оппозиции о проведении референдума по отстранению от власти президента Николаса Мадуро. И обвинило его организаторов в подтасовке подписей. В прошедшую пятницу Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что 600 тыс. подписей, поданных за проведение референдума, являются недействительными, комментирует BBC.

На самом деле, и того количества подписей. признанных достоверными, более, чем достаточно для продолжения процедуры подготовки к референдуму и проведения второго этапа сбора подписей.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, по прибытию на 46-ю Ассамблею Организации американских государств (ОАГ) в Доминиканскую республику, обвинила руководителя ОАГ в том, что он «способствует перевороту» в ее стране. А цель — «спровоцировать вмешательство США.» Делси Родригес потребовала, чтобы глава ОАГ Луис Альмагро прекратил компанию «преследования и ненависти против правительства Венесуэлы. президента Николаса Мадуро и венесуэльского народа, пишет Prensa Latina.

Отметим, что по данным соцопросов 70 процентов населения Венесуэлы хочет, чтобы Николас Мадуро ушел в отставку.