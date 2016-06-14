Москва, 14 июня, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) предлагается использовать для софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с Оксаной Дмитриевой.

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Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможность использования ФНБ на софинансирование пенсий, покрытие дефицита Пенсионного фонда, докапитализацию Внешэкономбанка, а также размещать средства ФНБ в финансовые активы юрлиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты, напоминают авторы инициативы.

«Капитальный ремонт жилья и коммунальной инфраструктуры по своему экономическому содержанию может рассматриваться как инфраструктурный инвестиционный проект с длительным сроком окупаемости. В первые 5 лет средства ФНБ могут полностью или частично заместить взносы собственников жилья на капитальный ремонт. Впоследствии доля средств ФНБ может быть уменьшена», — считают авторы законопроекта. Преимущество проекта «капитальный ремонт жилья» заключается в подготовленности объектов к освоению выделенного объема средств, наличие проектно-сметной документации, готовности экономических, технологических и технических нормативов, указывают депутаты.

«Средства ФНБ, будучи использованные на капитальный ремонт жилья и коммунальной инфраструктуры, дадут быстрый социальный и экономический эффект. Средства ФНБ обеспечат рост объемов строительства, что создаст мультипликативный эффект в соответствующих отраслях промышленности», — полагают авторы законопроекта.

По состоянию на 1 ноября 2015 года на депозитах Внешэкономбанка размещено 195,03 млрд рублей и 6,25 млрд долларов из средств ФНБ, подсчитали депутаты от «Справедливой России».