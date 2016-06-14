Бухарест, 14 июня, 2016, 20:15 — ИА Регнум. «Румыния всегда рядом с Республикой Молдова, рядом с европейским путем Республики Молдова. Я желаю молдавским гражданам того же, что и румынским гражданам», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с председателем парламента Молдавии Андрианом Канду, находящимся с рабочим визитом в Бухаресте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Белоснежка и семь гномов». реж. Дэвид Хэнд. 1937. США Ведьма с яблоком

На встрече обсуждались двусторонние отношения, экономическая и социально-политическая ситуация в Молдавии, в том числе намеченные на 30 октября в Кишиневе президентские выборы. Собеседники также затронули «программу евроинтеграции» Молдавии и вопросы региональной безопасности в контексте возобновления переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели; Румыния, фактически участвовавшая в молдавско-приднестровском конфликте в 1992 году на стороне Кишинева, не входит ни в один из переговорных форматов — прим. ИА REGNUM).

В ходе визита в Бухарест Канду также был принят премьер-министром Румынии Дачианом Чолошем и председателями двух палат румынского парламента. Глава румынского правительства сообщил о «начале технической процедуры предоставления Республике Молдова первого транша займа в размере 150 миллионов евро», который Бухарест обещает Кишиневу уже почти на протяжении года.

«Мы стремимся к тому, чтобы поддержка Румынии была не только финансового характера, но использовалась Республикой Молдова в том числе для того, чтобы вернуть доверие в отношениях с западными партнерами. Важно, чтобы вы получили результаты и продвигались этап за этапом в осуществлении реформ, таким образом, чтобы с помощью денег, выделяемых правительством Румынии, вы поддерживали инициированные преобразования», — сказал Чолош.

Андриан Канду благодарил Румынию за «постоянную поддержку». «Независимо от внутренней повестки дня, Республика Молдова была и остается в списке приоритетов Румынии, которая помогла нашей стране во времена, когда мы больше всего нуждались в поддержке», — подчеркнул он.

Молдавский спикер, являющийся назначенцем Демпартии Молдавии, также провел встречу с лидером партнерской Социал-демократической партии Румынии (СДПР) Ливиу Драгней. По итогам встречи Канду заявил, что СДПР — «партия, которая всегда поддерживала Республику Молдова и в горести, и в радости». Молдавский спикер добавил, что стороны обсудили «синхронные и совместные действия» двух партий, которые позволили бы «обеспечить победу кандидата от Демпартии на президентских выборах в Республике Молдова».

Ливиу Драгня со своей стороны раскритиковал руководство Румынии за задержку с выделением Молдавии кредита в 150 млн евро. «Это неправильно со стороны правительства. Наша страна-соседка, подруга, сестра нуждается в этих деньгах», — добавил румынский политик.

Он также высказался в поддержку нынешнего молдавского правительства, сформированного Демпартией. «Я лично высоко ценю тот факт, что нынешнее правительство стало делать немало хорошего, начало стабилизировать положение в стране. Также мы пожелали успехов на президентских выборах. Надеюсь на ваш успех и на то, что вы сумеете найти того кандидата, которого хотят видеть граждане РМ и который нужен им», — сказал Драгня, обращаясь к Канду.

На пресс-конференции в Бухаресте молдавского спикера спросили об отношении к идее объединения двух стран. Канду от прямого ответа уклонился, отметив, что «в ситуации, когда об объединении больше говорится, чем делается на практике, у граждан Республики Молдова и Румынии, складывается ощущение, что это пустые слова». Он добавил, что эта тема провоцирует раскол в молдавском обществе и даже «привносит определенные элементы дестабилизации».

Драгня в свою очередь сказал, что «устал от двойственных речей и демагогии» на эту тему со стороны румынских властей на протяжении многих лет при отсутствии реальной помощи «братьям из-за Прута». «Мы должны в первую очередь эффективно помогать нашим братьям из-за Прута, сделать их жизнь лучше, насколько это в наших силах. А уже потом можно обсуждать эту тему [объединения] — не знаю, может через год, через два, через десять — не знаю когда», — добавил лидер СДПР.