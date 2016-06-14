Париж, 14 июня, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Нападающий сборной Германии по футболу Лукас Подольски предупредил о грядущем матче против своей родины, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Это ведь не первый раз, когда мы встречаемся с Польшей, но для меня это всегда особая игра», — говорит Подольски, отыгравший 128 матчей в составе «бундестима».

«Поляки совершили большой прыжок за последние годы. Многие игроки играют за границей. И к тому же у них много молодых игроков — они самые опасные соперники в нашей группе», — заявил 3-ий лучший бомбардир сборной ФРГ.

Что касается перспектив выхода из группы «C», игрок отметил: «Я надеюсь, что мы выйдем в следующий раунд первыми, а поляки вторыми».

Как и участвовавшие на пресс-конференции немецкие защитники Жером Боатенг и забивший украинцам Шкодран Мустафи, «Польди» не коснулся темы ухудшения условий безопасности во Франции. Хотя, его семья и родственники, большинство которых живут в Польше, не будет поддерживать игрока в следующем матче. «В групповом туре никто из моей семьи не придет. С одной восьмой финала мы будем решать спонтанно. Но я думаю, моя жена с двумя детьми так занята, что не остается лишнего времени», — добавил Подольски.

Урожденный Лукаш Юзеф Подольский родился 4 июня 1985 года в польском городе Гливице Силезского воеводства.

Матч чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Польши состоится в четверг, 16 июня в 22:00 по московскому времени.