Чебоксары, 14 июня, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Город Чебоксары отмечен в числе победителей IX Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». По итогам 2015 года столица Чувашии стала победителем в номинации «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг», сообщили ИА REGNUM в городской мэрии.

21foto.ru Панорама города

В администрации отмечают, призерами стали 13 муниципальных образований. В различных номинациях было отмечено еще 27 муниципалитетов. Чебоксары признаны лучшими по качеству организации предоставления муниципальных услуг. Эксперты выделили достижения города по таким направлениям, как укрепление собственной доходной базы бюджетов, повышение эффективности расходов, организация предоставления муниципальных услуг, управление долгом.

«Принимая участие в таких конкурсах, мы получаем объективную оценку своей деятельности в сфере управления общественными финансами. Это позволяет наметить ориентиры, к которым надо стремиться и перенять опыт лучших», — отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Глава города Леонид Черкесов подчеркнул, что оценка профессионалов «самого высокого уровня доказывает, что бюджетный процесс в нашем муниципальном образовании совершенствуется, решения, которые мы принимаем, становятся более эффективными».

В 2015 году администрацией города Чебоксары предоставлялось 65 услуг, из них 39 муниципальных и 26 — по переданным государственным полномочиям. Через МФЦ можно получить 49 услуг, в электронном виде — 27.

Отметим, что среди победителей также фигурирует Батыревский район, который победил в номинации «За организацию работы с кадрами». Напомним, конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» проводится при поддержке Совета Федерации. Его цель — способствовать повышению качества управления муниципальными финансами, содействовать распространению передового опыта в данной сфере. По итогам 2015 года оценивалось качество предоставления услуг 84 городов и 117 районов. Система оценки включала более 60 показателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Чебоксары вернулись в элиту российских городов: столица Чувашии стала второй в федеральном конкурсе Минрегионразвития РФ на самый благоустроенный город России.