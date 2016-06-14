Гавана, 14 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Сегодня — день рождения легендарного революционера и кубинского государственного деятеля Че Гевары. Популярность Че Гевары с годами не стала меньше. А потому, памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят сегодня в разных странах мира. В том числе, в Боливии, где оборвалась жизнь Че Гевары.

Цитата из к/ф «Че Гевара: Дневники мотоциклиста». реж Уолтер Саллес. 2004. Аргентина, США, Чили, Перу, Бразилия, Великобритания, Германия, Франция Путешествие по Латинской Америке молодого Эрнесто Гевары

Как сообщает Prensa Latina, различные организации Боливии приготовили обширную программу акций в тех местах, где прошли последние дни жизни Че Гевары. Это возложение венка у здания школы в Ла Игера, где он был убит 9 октября 1967 года, по приказу ЦРУ. В честь революционера и врача Че Гевары 18 июня в Вальягранде пройдет ярмарка здоровья, в которой примут участие бригада кубинских врачей, которая оказывает помощь населению Боливии, местный муниципалитет и боливийские медики — выпускники кубинских вузов.

Че Гевару вспоминают в эти дни и в разных городах России. Исключением стал Калининград. Городские власти Калининграда запретили проведение ежегодного некоммерческого фестиваля «Че Гевара фест», который должен был пройти 17 июня. Как сообщают организаторы фестиваля на своей странице в социальной сети «В контакте», участие в нем должны были принять девять калининградских музыкальных коллективов, студии танца, благотворительная организация, реконструкторы, фокусники и сотни зрителей. Всё это не требовало вложения бюджетных средств, но тем не менее чиновники посчитали, что проведение фестиваля 17 или 19 июня в центре города нецелесообразно. По мнению устроителей фестиваля власти просто испугались альтернативной площадки. Хотя, «Че Гевара фест» проходил в Калининграде ежегодно, начиная с 2008 года. Тем не менее, организаторы несостоявшегося фестиваля сообщают, что 18 июня калиниградцы, все-таки, смогут посетить праздник в честь день рождения Че Гевары, который они организуют.

Чем не угодил городским властям Калининграда человек, которого во всем мире считают символом борьбы против насилия и образцом человеческого достоинства, остается загадкой. Возможно, городские власти Калининграда просто не в курсе кто такой Че Гевара?