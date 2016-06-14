Чем не угодил Че Гевара властям Калининграда?
Гавана, 14 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Сегодня — день рождения легендарного революционера и кубинского государственного деятеля Че Гевары. Популярность Че Гевары с годами не стала меньше. А потому, памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят сегодня в разных странах мира. В том числе, в Боливии, где оборвалась жизнь Че Гевары.
Как сообщает Prensa Latina, различные организации Боливии приготовили обширную программу акций в тех местах, где прошли последние дни жизни Че Гевары. Это возложение венка у здания школы в Ла Игера, где он был убит 9 октября 1967 года, по приказу ЦРУ. В честь революционера и врача Че Гевары 18 июня в Вальягранде пройдет ярмарка здоровья, в которой примут участие бригада кубинских врачей, которая оказывает помощь населению Боливии, местный муниципалитет и боливийские медики — выпускники кубинских вузов.
Че Гевару вспоминают в эти дни и в разных городах России. Исключением стал Калининград. Городские власти Калининграда запретили проведение ежегодного некоммерческого фестиваля «Че Гевара фест», который должен был пройти 17 июня. Как сообщают организаторы фестиваля на своей странице в социальной сети «В контакте», участие в нем должны были принять девять калининградских музыкальных коллективов, студии танца, благотворительная организация, реконструкторы, фокусники и сотни зрителей. Всё это не требовало вложения бюджетных средств, но тем не менее чиновники посчитали, что проведение фестиваля 17 или 19 июня в центре города нецелесообразно. По мнению устроителей фестиваля власти просто испугались альтернативной площадки. Хотя, «Че Гевара фест» проходил в Калининграде ежегодно, начиная с 2008 года. Тем не менее, организаторы несостоявшегося фестиваля сообщают, что 18 июня калиниградцы, все-таки, смогут посетить праздник в честь день рождения Че Гевары, который они организуют.
Чем не угодил городским властям Калининграда человек, которого во всем мире считают символом борьбы против насилия и образцом человеческого достоинства, остается загадкой. Возможно, городские власти Калининграда просто не в курсе кто такой Че Гевара?