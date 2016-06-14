Москва, 14 июня, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Съезд партии «Единая Россия», которые определит кандидатом на от партии на выборах в Государственную думу, пройдет 26−27 июня. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Железняк.

Флаг партии «Единая Россия»

Он рассказал, что съезд пройдет в московском Манеже 26−27 июня. Первый день пройдет в работе дискуссионных площадок по обсуждению проекта предвыборной программы партии.

На второй день состоится пленарное заседание. В нем примет участие лидер партии, председатель правительства России Дмитрий Медведев.

На съезде будет утвержден окончательный список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах этой осенью.

Напомним, первый этап съезда «Единая Россия» провела в начале февраля. Тогда партия утвердила положение о порядке проведения предварительного голосования, которое прошло по всей стране 22 мая. По итогам этих праймериз партия сформирует списки из наиболее популярных кандидатов на думских выборах.