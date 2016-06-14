Минск, 14 июня, 2016, 19:46 — ИА Регнум.



цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Князь Александр Невский

Православная общественность Белоруссии приветствует намерение Витебского горисполкома реализовать им же одобренную ещё в 2009 году идею об установке памятника святому благоверному князю Александру Невскому, сообщает издание «Западная Русь».

«Кампания против установки памятника Александру Невскому носит откровенный политический характер, направленный как против православной белорусской общественности, почитающей святого князя, так и нацелена на подрыв строительства Союзного государства России и Белоруссии и других интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — отметила редакция.

Идея установить памятники древнерусских святым — княгине Ольге и князю Александру Невскому была одобрена горисполкомом в 2009 году, а в 2010 году был возведен постамент для одного из памятников. Княгиня Ольга, согласно легенде, считается основательницей города, а князь Александр Невский был женат на дочери последнего витебского князя из династии Рюриковичей Брячислава Александре, и многократно отбивавшего набеги литовцев на ослабленные татаро-монгольским нашествием русские земли.

«Однако, в связи с протестами со стороны белорусских националистических кругов, в 2010 году было принято компромиссное решение— установить в Витебске также памятник литовскому князю Ольгерду. С этого началась «война памятников» в Витебске, которая получила отголоски во многих белорусских городах. Установку памятника князю Ольгерду, чьи деяния с большой натяжкой можно положительно оценить, как для Витебска, так и для всех белорусских земель, не одобрила ни Церковь, ни широкая православная общественность. Тем не менее, 27 июня 2014 году на Ратушной площади Витебска напротив Свято-Воскресенского храма был торжественно открыт памятник литовскому князю в виде конной статуи в доспехах (самый высокий памятник в РБ — 3,6 метра + постамент 2,8 метра). Рядом заработало кафе «Ольгерд» и Ратушная площадь стала центром протяжения и точкой сбора «линтвинствующих» националистов», — сказано в публикации.

Издание отметило, что с тех пор постамент для памятника Александру Невскому использовался как клумба, а вопрос о памятнике княгине Ольге даже не рассматривается. «Все же в 2015 году возобновились работы по установлению памятника Александру Невскому, но не как князю-полководцу, а в виде «толерантно-семейной пешей композиции» встречи князя со своей супругой и сыном на витебской земле», — обратила внимание «Западная Русь».

Редакция отметила, что сейчас «опять поднимается «протестная волна», традиционно поддерживаемая «Радио Свобода» и прочими «западными голосами» с расчетом надавить на власти «мнением масс» и тем снова сорвать установку памятника». Свою позицию по проблеме «войны памятников» не только в Витебске, но и в других белорусских городах на сайте «Западная Русь» высказалипредставители белорусской общественности, одобрившие установку памятника святому благоверному князю Александру Невскому.

Как сообщало ИА REGNUM, проводимая руководством Белоруссии политика «белорусизации» порождает создание новых мифов и их закрепление в общественном сознании на уровне символов. «Белорусская цивилизация», «белорусская шляхта», «слуцкий пояс — национальный символ» и многие другие мифы стоили белорусским налогоплательщикам миллиарды рублей. При этом официальный Минск, забывая поинтересоваться мнением народа по проблемам «белорусизации» и другим русофобским мероприятиям, не забывает просить Россию о «поддержке».