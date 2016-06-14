Волгоград, 14 июня, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Волгоградский государственный университет вошел в число 64 российских вузов, которые вошли в число 140 лучших высших учебных заведений во всемирно признанном рейтинге лучших вузов «QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия» британской компании «Quacquarelli Symonds», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

volsu.ru ВолГУ

Три верхние строчки рейтинга QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» заняли в этом году Московский государственный университет им. Ломоносова, Новосибирский государственный университет, замыкает тройку Санкт-Петербургский государственный университет. ВолГУ расположился на 36 строчке рейтинга и стал единственным «представителем» Волгоградской области. А среди вузов Южного федерального округа ВолГУ занял второе место, уступив только Южному федеральному университету.

По сравнению с 2015 годом вуз улучшил свои позиции и поднялся в рейтинге на 10 пунктов — сейчас ВолГУ находится в группе «131−140», наряду с такими российскими образовательными центрами, как Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (участник программы «5TOP100»), Иркутский государственный университет, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

В рейтинге ВолГУ также обогнал многие столичные вузы, например, Финансовый университет при правительстве РФ, Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Напомним также, что Волгоградский государственный университет в 2014 и 2015 годах агентством QS был включен в основную рейтинговую таблицу лучших университетов стран БРИКС.

Как отмечает министерство образования и науки, рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии используется в качестве аналитического инструмента для сравнения ведущих университетов региона, которые стремятся улучшить узнаваемость на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ВолГУ проходит процедуру объединения с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом в единый гуманитарный вуз. Процесс объединения должен быть окончен до 1 февраля 2017 года.

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