Архангельск, 14 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Архангельск стал площадкой, на которой состоялась встреча городов-участников конкурса фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Три дня делегаты форума почти из 40 городов России осматривали город, участвовали в дискуссионных площадках и других мероприятиях.

Во дворах Архангельска еще можно встретить железные горки

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева отметила, что Архангельск не случайно был выбран местом для проведения такого масштабного события: по итогам конкурса прошлого года Архангельск был признан лучшим городом для детей. Специалисты фонда разделяют свои задачи на два направления — это профилактика правонарушений среди подростков и помощь в реабилитации детей-инвалидов.

Вместе с этим, отношение и создание благоприятной среды для проживания детей в Архангельске вряд ли можно назвать приемлемым. В мае ИА REGNUM уже сообщало о том, что родители новорожденных малышей не могут сделать детям прививки от опасных болезней, так как в поликлиниках города нет необходимых вакцин, и когда они появится — неизвестно.

Кроме того, детские площадки в городе представляют собой жалкой зрелище — конструкции на них либо сломаны, либо утопают в грязи.

«Чтобы найти место чтобы погулять с ребенком необходимо обойти много дворов и площадок, — рассказывает мама двухлетнего Игоря Алена Каменская. — Например, около нашего дома до сих пор стоят железные качели, которые сейчас запрещены по ГОСТу»

К сожалению, и гулять по Архангельску становится небезопасным для детей. Так, весной этого года ученица третьего класса провалилась в открытый канализационный колодец. Девочка погибла. Позже третьеклассник провалился в технический люк, получив небольшие травмы. Большинство северян считают, что Архангельск нельзя назвать городом для детей, а тем более, ставить его в пример.