Калининград, 14 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В этом году поток жителей Калининградской области, выехавших за границу на День России, снизился на 30%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM привели сегодня, 14 июня, в Калининградской областной таможне.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польское приграничье. До России — 7 км

За три праздничных выходных дня — с 11 по 13 июня — через таможенные посты из региона выехали 32 тыс. человек. За аналогичный период 2015 года за границу выехали 46 тыс. гражданин

Наибольший поток легковых автомобилей и граждан прошел через таможенный пост Мамоново-II на российско-польском участке границы — более 15 тыс. физлиц в обе стороны.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня польская таможня ужесточила контроль на границе с Россией, из-за чего калининградцы вынуждены были стоять на границе до 6 часов. В итоге, по многочисленных сообщениям в соцсетях, жители российского эксклава попросту отказались ехать в соседнюю республику.

Ужесточение контроля на границе связано с целой цепью событий в Польше. Во-первых, власти Польши выполняют рекомендации НАТО по обеспечению безопасности (с 3 июня в 150 км от границы с Россией проходят масштабные учения НАТО, а 8−9 июля в Варшаве состоится саммит Североатлантического альянса). Во-вторых, польские таможенники инициировали скрытые акции протеста против упразднения их службы.