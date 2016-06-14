Тбилиси, 14 июня, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Страсбургский суд 14 июня опубликовал решение, вынесенное по делу о предварительном заключении бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили, которое продолжалось с мая 2013 года до февраля 2014 года.

cleper.ru Суд

По информации министерства юстиции Грузии, резолютивная часть решения суда касается только этого периода. Суд постановил, что законность предварительного заключения не нарушена. Вано Мерабишвили утверждал, что находился в предварительном заключении незаконно и в качестве примера ссылался на бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, но Страсбургский суд с его позицией не согласился. Суд также не удовлетворил требование Мерабишвили о признании его политзаключенным.

В то же время, согласно решению суда, нарушена статья 5.3 Конвенции по правам человека, которая касается права на судебное разбирательство в течение разумного срока или освобождение до суда. Страсбургский суд счел, что когда Вано Мерабишвили 25 сентября 2013 года потребовал замены предварительного заключения нетюремной мерой пресечения, суд его ходатайство отверг без надлежащего обоснования отказа, и это действие суда расценивается как поверхностное.

В Страсбурге также сочли, что грузинское правосудие нарушило в отношении Мерабишвили статью 18 конвенции, которая гласит, что допускаемые в конвенции ограничения в отношении прав и свобод не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Аргументом Мерабишвили был инцидент от 14 декабря 2013 года, когда, по его утверждению, его из тюремной камеры увезли на допрос к главному прокурору Отару Парцхаладзе.

Исходя из установленных нарушений, суд постановил, что правительство Грузии должно выплатить Вано Мерабишвили моральную компенсацию в размере 4 тысяч евро, и еще по 4 тысячи евро получат в виде гонорара адвокаты Вано Мерабишвили. При этом сам Мерабишвили требовал компенсации в размере 15 тысяч евро, его британский адвокат настаивал на гонораре в 5600 евро, а грузинский адвокат Отар Кахидзе требовал 35 000 евро.

Как известно, Вано Мерабишвили был арестован в 2013 году по обвинениям в подкупе избирателей, растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. По этому делу суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. По делу об убийстве Сандро Гиргвлиани Мерабишвили осужден на 3 года лишения свободы за превышение служебных полномочий, а по делу о разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года ему было присуждено 4,5 года лишения свободы.