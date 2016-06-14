Киев, 14 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум.



Диего Ривера. Выход из шахты. 1923

Сегодня, 14 июня, в Киеве бастующие шахтеры-регрессники ворвались в здание Министерства социальной политики Украины и заблокировали рабочие кабинеты руководства. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ИА REGNUM.

По его словам, шахтеры-инвалиды объявили голодовку. «Протестующие заблокировали кабинеты руководства, шахтеры-инвалиды легли на пол и объявили голодовку. Сейчас чиновники начинают вести с ними диалог. По состоянию на 17:00 шахтеры-инвалиды продолжали свою голодовку», — рассказал Волынец.

Митингующие граждане требуют не сокращать регрессные выплаты, провести перерасчет ежемесячных страховых выплат, осуществить осовременивание пенсий, а также принять законопроект №4015 «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании (относительно пересчета сумм ежемесячных страховых выплат)».

По данным украинских СМИ, в здание Минсоцполитики с применением силы ворвалось до 10 митингующих. Они требуют встречи с чиновниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александр Беляев заявил, что в республике были закрыты 23 угледобывающих предприятий. По его словам, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. «Во исполнение вашего протокольного поручения согласно приказу с 6 по 25 мая были проведены проверки абсолютно всех предприятий, ведущих добычу угля. Было проверено 169 шахт. По результатам проверок было 193 остановки, в том числе, 23 предприятия были остановлены полностью», — сказал Беляев.