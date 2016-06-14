Чебоксары, 14 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Иностранные спецслужбы активизировали свою деятельность, направленную «на нанесение ущерба интересам России в информационной сфере». В 2015 году по сравнению с 2013 годом вдвое выросло количество атак на информационные ресурсы органов власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 14 июня, на выездном совещании в Чебоксарах секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фото Олега Мальцева, cap.ru Николай Патрушев.

Было отмечено, что «повсеместное использование зарубежных информационных технологий», программ и телекоммуникационного оборудования «снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удалённой блокировки инфраструктуры» органов госвласти.

«Отмечается активизация разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба интересам Росси в информационной сфере. В 2015 году в Приволжском федеральном округе отмечено более 188 млн несанкционированных воздействий на информационные ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления. Это в два раза больше чем в 2013 году. В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения норм и требований по защите информации, фиксируются случаи для использования государственных и муниципальных нужд зарубежных интернет-сервисов», — сообщил Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ также констатировал, что не во всех органах исполнительной власти определены профильные подразделения по защите информации, либо ответственные должностные лица. При этом уровень знаний, навыков и умений таких специалистов «не высок»: «только 6%» имеют профильное образование в области информационной безопасности.

Говоря о мерах по решению проблем, Николай Патрушев подчеркнул, что «важно продолжить» нормативно-правовое и техническое совершенствование деятельности по противодействию угрозам информационной безопасности России, обеспечить выполнение требований по защите информации и обучение специалистов, «сформировать регламенты реагирования на компьютерные инциденты, связанные с компьютерными атаками на государственные информационные системы».

Отметим, что накануне визита Николая Патрушева Мининформполитики Чувашии разослало органам власти республики очередное предупреждение о письмах от «неизвестных адресатов». «Письма с вложениями формата .rar, .zip представляют серьёзную угрозу вашим данным, а также данным, расположенным в папках общего пользования. Настоятельно рекомендуем не открывать вложения в письмах от неизвестных адресатов», — говорится, в частности, в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Мининформполитики Чувашии Александр Иванов, отчитываясь о работе за 2015 год, сообщил, что были зафиксированы «попытки внедрения» более 900 вирусов на компьютеры чиновников. «За 2015 год зафиксированы попытки внедрения 923 экземпляров различных вредоносных компьютерных программ на ЭВМ органов исполнительной власти республики и подведомственным им учреждениям. Часть указанных попыток была успешной и привела к блокированию служебной информации в восьми государственных учреждениях Чувашской Республики — это органы власти были, муниципалитеты и организации тоже», — заявил министр. По его словам, также за 2015 год зафиксировано порядка 2,5 млн попыток компьютерных и информационных воздействий на ресурсы правительства Чувашии. Основная «активность воздействий наблюдается» с территории Румынии, Нидерландов, Сингапура, США, Канады. «И с территории РФ тоже имеется», — сказал министр информационной политики Чувашии.

Напомним, в Чебоксарах прошло выездное окружное совещание по вопросам безопасного использования интернета в госорганах и обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства. В обсуждении приняли участие руководители регионов Поволжья, представители федеральных министерств и ведомств страны.