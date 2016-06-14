Минск, 14 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум.

Юдель Пэн. Часовщик. 1914

Суд Речицкого района 14 июня огласил приговор по делу 11 несовершеннолетних фанатов клуба «Речица-2014», придерживавшихся крайне правых идей и пытавшихся устроить охоту на педофилов, следуя заветам основанного Максимом Марцинкевичем («Тесаком») движения «Оккупай-педофиляй», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Девятитомное дело рассматривалось в ходе закрытых заседаний. Приговором суда часть обвиняемых признана виновными в злостном хулиганстве, особо злостном хулиганстве, грабеже, незаконном лишении свободы, распространении в Интернете изображений порнографического содержания, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды, на унижение национальной чести и достоинства. Некоторые проходившие по делу оправданы.

«Согласно определению суда обвиняемые В. и Ф. в соответствии с абзацем вторым ст.1, ст.2 Закона Республики Беларусь от 28 мая 2015 года «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», а обвиняемый А. в соответствии с абзацем восьмым ст.1, ст.2 Закона Республики Беларусь от 28 мая 2015 года «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» освобождены от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) УК», — проинформировала пресс-служба Гомельского областного суда.

Ранее МВД Белоруссии информировало о деятельности неонацистского незарегистрированного Минюстом общественного молодежного объединения Red Blue Legion (R.B.L.). Участники данного объединения избивали, оскорбляли и грабили людей, в том числе с применением холодного оружия. Один из потерпевших — житель Гомеля, которого участники объединения посчитали педофилом и заманили на встречу, был избит, раздет догола, разрисован свастиками и ругательствами, после чего отправлен в таком виде бегать по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2013 года в Минске было совершено нападение на гражданина РФ Максима Марцинкевича, известного своими ультраправыми взглядами. В августе 2013 года МВД Белоруссии совместно с местными «правозащитниками» объявило охотуна охотников за педофилами — активистами белорусского гражданского общества из местных групп движения «Оккупай-педофиляй».

Также в августе 2013 года минский суд рассматривал дело, возбужденное в отношении охотников за педофилами. За потерпевших вступилась не только милиция, но также обслуживающий прозападную оппозицию «правозащитный центр «Весна», лидер которого в это время отбывал наказание в бобруйской колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с денег, тайно ввезённых с Запада.