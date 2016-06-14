Цхинвал, 14 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии в ближайшее время вынесет на обсуждение вопрос признания геноцида армян. В законодательный орган республики 14 июня поступило официальное обращение армянской диаспоры Южной Осетии, насчитывающей более 300 человек, сообщил депутат Петр Гассиев.

Армянская женщина и ее дети

«Обращение к нам поступило сегодня, но этот вопрос в парламенте поднимался ранее, он обсуждался и с депутатами. На заседание ближайшей сессии его вынесет глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева», — сказал Гассиев.

По его словам, депутаты и ранее выражали согласие с этим вопросом, и на этот раз ожидается положительное решение по вопросу признания геноцида армян.

«По мнению некоторых депутатов, Армения тоже должна признать геноцид осетин со стороны Грузии, но в данном случае это не принципиально. Главное, это то, что представители армянской диаспоры — полноправные членами нашего общества, многие из них принимали активное участие в отражении грузинской агрессии, пережили с нами трудности войны», — сказал депутат.

Он считает, что если парламент вынесет положительное решение, будет восстановлена историческая и человеческая справедливость по отношению к армянскому народу, который, как и народ Южной Осетии испытал ужас геноцида.