Тамбов, 14 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин вручил игрокам и тренерскому штабу команды ФК «Тамбов» золотые медали первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр» и дипломы Российского футбольного союза, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

fc-tambov.ru Церемония награждения ФК «Тамбов»

«Вы добились феноменальной, сумасшедшей победы в этом сезоне», — такими словами начал торжественную церемонию награждения золотыми медалями игроков и тренерского штаба ФК «Тамбов» глава администрации области Александр Никитин.

В первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр» сезона 2015−2016 годов ФК «Тамбов» занял первое место, показав лучший результат за более чем 50-летнюю историю существования профессиональной команды в регионе и завоевав путевку в Футбольную национальную лигу.

«Выиграть третий по уровню футбольный турнир в России — очень престижно. Но нужно двигаться вперед», — подчеркнул губернатор. Он пожелал команде новых побед и пообещал всемерную помощь и внимание с учетом тех задач, которые стоят перед клубом в связи с выходом в ФНЛ.

Александр Никитин выразил уверенность в том, что с организаторским талантом и опытом Георгия Ярцева, который стал генеральным директором команды, в новом сезоне и в новой лиге футбольный клуб «Тамбов» не будет в числе последних.

Игрокам и тренерскому штабу команды губернатор вручил золотые медали первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр», дипломы Российского футбольного союза, памятные часы глава администрации области и главный трофей — кубок.

Главный тренер клуба Валерий Есипов от лица всей команды поблагодарил за поддержку главу администрации области Александра Никитина, подарив ему золотую медаль и игровую майку под номером 1.

Отметим, в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зона «Центр» сезона 2015−2016 годов за звание лучшего боролись 14 клубов. ФК «Тамбов» провел 26 игр, в которых одержал 15 побед. 9 встреч закончились ничейным результатом. Две — поражением нашей команды. В итоге с 54 очками ФК «Тамбов» возглавил турнирную таблицу, завоевав путевку в ФНЛ.

Сейчас команда готовится к новому сезону. Формируется тренерский штаб и состав игроков, начинается тренировочный процесс. Напомним, первую игру ФК «Тамбов» проведет в родных стенах 11 июля. Соперником дебютанта ФНЛ станет ФК «СКА-Хабаровск» из Хабаровска.