Тамбов, 14 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил талантливым школьникам и студентам региона благодарственные письма и ценные подарки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Пьер Огюст Ренуар. Две девушки за фортепиано

Тамбовский губернатор встретился с талантливой молодежью, среди которой участники IV областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», победители и призеры чемпионата II Национального чемпионата JuniorSkills и IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В мероприятии участвовали также руководители тамбовских вузов и колледжей.

Глава региона обратился к ребятам с приветственным словом. «Перед вами открываются важные жизненные дороги. Вы представляете будущее Тамбовщины. Ваши знания и профессиональные навыки заслуживают большого уважения. Выкладываясь по полной в интеллектуальных и профессиональных соревнованиях, вы вносите свой вклад в достижения нашей области, в том числе и в плане ее инвестиционной привлекательности. Не случайно Агентство стратегических инициатив в 2015 году отметило Тамбовщину в числе четырех регионов страны по этому показателю. А этот рейтинг тесно увязан с критериями развития общего и профессионального образования», — сказал губернатор, пожелав школьникам новых побед.

Встречу губернатор провёл в атмосфере дружеского разговора. Ребята рассказывали о своем участии в олимпиаде и чемпионатах, полученных впечатлениях, делились планами на будущее, рассказывали об увлечениях.

Руководители вузов, в свою очередь, сообщили, что индивидуальные достижения абитуриентов будут учитываться при поступлении в их учебные заведения. В то же время ребятам желали не забывать свою малую Родину, несмотря на то, что сегодня у них открываются широкие перспективы учебы в столице. Вместе с тем, на встрече прозвучали заверения в том, что талантливая, эрудированная молодежь непременно будет поддерживаться, потому что области нужно развивать свой интеллектуальный потенциал, а также готовить квалифицированные кадры для различных сфер экономики.

В рамках встречи состоялось вручение ее участникам благодарственных писем администрации области, ценных подарков. Завершая церемонию, Александр Никитин подчеркнул, что ребята могут всегда рассчитывать на его личную помощь и поддержку.