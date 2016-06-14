Пермь, 14 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Пермское УФАС России обязало краевую клиническую больницу исключить из аукционной документации на поставку лекарственных средств только одно требование, ограничивающее круг участников закупки, после чего стоимость контракта снизилась в шесть раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

el7bara Таблетки

Заказчик лекарств — краевая клиническая больница — в качестве обязательных требований к товару заказчик заявила требование о том, что поставляемые лекарства могут «храниться при температуре до +25°C, и не требуют защиты от света». По мнению специалистов Пермского УФАС, подобное требование было необоснованным, поскольку условия хранения лекарственных препаратов не связано с их терапевтическим действием. Более того, заказчик обязан обеспечить надлежащие условия самостоятельно, а не вносить их в техническое задание качестве требования к поставляемому товару. В результате поставщики идентичных, но более требовательных к условиям хранения препаратов не смогли принять участие в аукционе.

Рассмотрев заявления других участников антимонопольная служба обязала заказчика исключить условия хранения из технического задания, заново рассмотреть заявки участников и продолжить аукцион с последнего ценового предложения (1,7 млн рублей, при максимальной стоимости 2,4 млн). В результате повторных торгов стоимость контракта снизилась до 451 тыс. рублей. Минимальную цену предложил участник, который первоначально был отклонен из-за «неподходящих» условий хранения препаратов.

Комментируя проведенный аукцион, и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев заявил: «На примере проведенного аукциона мы видим, как конкуренция на торгах способствует серьезному снижению стоимости контракта. Достаточно было исключить единственное требование к товару, и стоимость контракта снизилась в шесть раз. Думаю, краевая больница найдет надлежащее применение сэкономленным 2 миллионам рублей. Пока же приходится констатировать, что здравоохранение — это та сфера, где УФАС наиболее часто фиксирует факты нарушения Закона о закупках».