Москва, 14 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова решила обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации тенниса (ITF) о её дисквалификации на два года за применение мельдония после 1 января 2016 года. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает телеканал RT.

mariasharapova.com Мария Шарапова

Напомним, 8 июня ITF дисквалифицировал Шарапову на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. Решение было принято после того, как одна из допинг-проб Шараповой, взятая после 1 января 2016 года, дала положительный результатт на запрещенный мельдоний. Шарапова свою вину признала.

Однако срок дисквалификации в два года довольно велик, и по его истечению будет сложно вернуться в большой спорт. К тому же Шарапова пропустит летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые начнутся 5 августа этого года.